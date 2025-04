Cineclube Manifesto estreia em Caxias do Sul com exibição de filme francês seguida de bate-papo, nesta terça-feira

Cena de "O Ódio", longa escolhido para a estreia do Cineclube Manifesto Divulgação / Divulgação

Iniciativa da produtora audiovisual Ane Martins, nasce em Caxias do Sul o Cineclube Manifesto, com sessão inicial nesta terça-feira, na Sala Ulysses Geremia (Centro de Cultura Ordovás). A estreia será com a exibição de “La Haine” (O Ódio, 1995), de Mathieu Kassovitz, seguida de bate-papo mediado pelo jornalista Carlinhos Santos.

Leia Mais Saiba quem são os autores que concorrem ao Prêmio Vivita Cartier deste ano em Caxias do Sul

A proposta do Cineclube é fazer encontros quinzenais, sempre com a exibição de um filme que provoque questionamentos e estimule o diálogo. A curadoria irá propor uma temática mensal, buscando criar conexões entre as obras escolhidas. Em maio, o mote será Narrativas Fragmentadas. Para os próximos meses, foram escolhidos os temas Consciência e Tempo (junho) e Excesso e Decadência (julho).

- O Cineclube nasceu da vontade de amigos de terem um espaço para se reunir e debater sobre filmes, mas também com a ideia de ocupar o nosso Centro de Cultura Ordovás para oferecer uma opção mais acessível para quem gosta de cinema alternativo. Dentro da proposta da curadoria está a intenção de trazer filmes que abordem sobre questões sociais, arte, juventude, entre outros temas que a gente sente falta de ter onde debater em Caxias _ comenta Ane Martins.

As sessões serão quinzenais, sempre trazendo filmes que provocam questionamentos e promovem diálogos com o público. A curadoria dos filmes será guiada por uma temática mensal, criando conexões entre obras e aprofundando a experiência: em Maio, o mote será Narrativas Fragmentadas; junho, Consciência e Tempo; e julho, Excesso e Decadência.

O projeto conta com o apoio do Centro de Cultura Ordovás, da Sala de Cinema Ulysses Geremia e da Associação Cultural Paralela. Para acompanhar a programação e garantir presença nas sessões, os interessados podem seguir o projeto no Instagram: @cineclubemanifesto

SINOPSE

Em "O Ódio", o judeu Vinz (Vincent Cassel), o árabe Saïd (Saïd Taghmaoui) e o pugilista negro Hubert (Hubert Koundé) vivem no subúrbio de Paris e encaram diariamente a discriminação e os abusos da polícia. Durante mais um dos corriqueiros confrontos com as forças da lei, Vinz encontra uma arma e jura assassinar um policial caso seu amigo Abdel (Abdel Ahmed Ghili), espancado em interrogatório, morra em decorrência dos ferimentos.

PROGRAME-SE

O quê: estreia do Cineclube Manifesto, com exibição do filme "O Ódio", seguida de bate-papo

Quando: terça-feira, às 19h30min (duração do filme: 95 minutos)

Onde: Sala Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás