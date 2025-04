Cia Municipal de Caxias do Sul apresenta remontagem de espetáculo criado por Mário Nascimento

Apresentação será nesta terça-feira (29), às 20h, no Teatro Pedro Parenti, na Casa da Cultura, em Caxias do Sul. Diogo Sallaberry / Divulgação

O Dia Internacional da Dança é celebrado nesta terça-feira (29), destacando ainda mais a programação da Semana Municipal da Dança de Caxias do Sul que prossegue até domingo (04/05).

Nesta terça, a Cia. de Dança apresenta uma remontagem da coreografia Choque, criação de Mário Nascimento, uma das referências da cena cultural no Brasil e atual diretor artístico do Corpo de Dança do Amazonas. Choque será apresentado às 20h, no Teatro Pedro Parenti, em Caxias (veja mais abaixo).

O Dia Internacional da Dança foi instituído pela Unesco em 1982, em reconhecimento à importância da expressão artística na construção sociocultural, além de buscar incentivar o ensino e a prática da dança. A data celebra ainda o nascimento de Jean-Georges Noverre, considerado um dos criadores do balé moderno.

Choque estreou pela primeira vez em 1998, também pela Cia de Dança, iniciando uma parceria entre o grupo caxiense e o coreógrafo Mário Nascimento, um dos mais importantes nomes da dança no Brasil.

— Choque é um trabalho icônico e que marcou o primeiro ano de existência da Cia, em 1998. Na época, recebemos em Caxias o Mário Nascimento, e ele acabou criando um vínculo com a nossa companhia, algo de extrema importância na trajetória dele também, um artista internacional e que já coreografou companhias no mundo inteiro. Retomamos esse trabalho agora, que teve e tem ainda muita importância para a nossa história. É um trabalho super atual. Ele trata sobre os conflitos, então é um trabalho atemporal — avalia Paula Giusto, coordenadora da Unidade de Dança da Secretaria Municipal da Cultura.

Em 2017, em uma remontagem do espetáculo também apresentada pela Cia de Dança, o coreógrafo disse à reportagem do Jornal Pioneiro que a apresentação traduzia a rebeldia de Nascimento, naquela época:

"Eu queria falar de uma insatisfação minha junto ao mundo, à sociedade. [...] Não é só o embate físico, mas a capacidade de continuarmos nos chocando. Se você parar de se chocar, você perde a humanidade. Choque é a resistência".

"Complô": explorando sensações e reflexões

A apresentação ocorre na quarta-feira (30), às 20h, no Teatro do Sesc Caxias do Sul. Maurício Concatto / Divulgação

Explorando os limites entre corpo, coletivo e celebração, o espetáculo Complô promete provocar reflexões e sensações intensas ao público. A apresentação do grupo Quarta Processos da Cena ocorre na quarta-feira (30), às 20h, no Teatro do Sesc Caxias do Sul.

O espetáculo parte do princípio de que “ser em si nunca é ser só”. Em cena, bailarinos e bailarinas compartilham movimentos que revelam a potência do corpo em coletivo, do encontro e da festa como expressão de resistência, cura e pertencimento.

Conforme a sinopse do espetáculo, a performance é atravessada por uma ritualística contemporânea que mescla contenção e extravasamento, silêncio e grito, presença e movimento. É uma experiência sensorial que convida o público a se reconhecer nesse corpo plural.

Confira a programação

Terça-feira (29)

"Choque", de Mário Nascimento, com a Cia. de Dança de Caxias do Sul

Horário: 20h

20h Local: Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura - Rua Dr. Montaury, 1.333 – Centro)

Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura - Rua Dr. Montaury, 1.333 – Centro) Atividade gratuita. Retirada de ingressos na Unidade de Dança localizada ou na bilheteria da Casa da Cultura, de segunda a sexta entre 9h e 16h30min.

Quarta-feira (30)

Oficina Práticas de Balé Clássico com Adriana Menegat

Local: Sala da Cia. de Dança, no Centro de Cultura Ordovás

Sala da Cia. de Dança, no Centro de Cultura Ordovás Horário: das 10h às 11h30min

das 10h às 11h30min Vagas: 25

25 Atividade gratuita. Os interessados deverão se inscrever através deste deste formulário.

Espetáculo "Complô C.O.M. Gente" – Quarta Processos da Cena

Horário: 20h

20h Local: Teatro do Sesc Caxias (Rua Moreira César, 2.462 - bairro Pio X)

Teatro do Sesc Caxias (Rua Moreira César, 2.462 - bairro Pio X) Atividade gratuita. Retirada de ingressos por meio deste link.

Apresentação dos seguintes espetáculos:

"Taci Marchett" – Escola de Dança

"Nosso Templo" – Studio de Danças Jéssica Bolzzoni

Kinesis Escola de Artes

"Descubra Sua Dança" - Hype Studio

Horário: 20h

20h Local: Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura - Rua Dr. Montaury, 1.333 – Centro)

Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura - Rua Dr. Montaury, 1.333 – Centro) Quanto: ingressos a R$ 15, disponíveis com os representantes dos grupos, na bilheteria da Casa da Cultura ou na Unidade de Dança.

Sexta-feira (02/05)

Espetáculo "La Nostra Festa" – Espaço Cultural Akácio Camargo

Horário: 20h

20h Local : Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto (Centro de Cultura Ordovás).

: Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto (Centro de Cultura Ordovás). Quanto: ingressos a R$ 15, disponíveis com os representantes dos grupos participantes ou na Unidade de Dança.

Apresentação dos seguintes espetáculos:

"Brasil em Passos de Dança" - Bailado Sureño

Centro de Artes Duda Battisti

"Em Unidade - Somos Um"

"O que te move?" - Requebra Espaço de Danças

Horário: 20h

20h Local : Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura - Rua Dr. Montaury, 1.333)

: Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura - Rua Dr. Montaury, 1.333) Quanto: ingressos a R$ 15, disponíveis com os representantes dos grupos, na bilheteria da Casa da Cultura ou Unidade de Dança.

Sábado (03/05)

Oficina de Forró Pé da Serra

Local: Sede da Cia. de Dança

Sede da Cia. de Dança Horário: das 14h às 15h

das 14h às 15h Público-alvo: jovens, a partir de 15 anos, e adultos. Importante ter experiência em qualquer linguagem de dança.

jovens, a partir de 15 anos, e adultos. Importante ter experiência em qualquer linguagem de dança. Vagas: 50

50 Atividade gratuita mediante inscrição por meio deste formulário.

Espetáculo "Zé Chico" – Grupo Experimental Cênica 8 - Curso de licenciatura em Dança/UCS

Horário: 20h

20h Local : Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto - Centro de Cultura Ordovás

: Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto - Centro de Cultura Ordovás Atividade gratuita. Retirada de ingressos na Unidade de Dança.

Apresentação dos seguintes espetáculos:

"Divertissement" – Dora Ballet

"Fragmentos Coreográficos" - Espaço Flua

"Diz a Lenda…" Studio de Danças Camila Oliveira

Horário: 20h

20h Local : Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura)

: Teatro Pedro Parenti (Casa da Cultura) Quanto: ingressos R$ 15, disponíveis com os representantes dos grupos, na bilheteria da Casa da Cultura ou na Unidade de Dança.

Domingo (04/05)

Espetáculo Labirinto Interior – J Dance

Horário: 20h

20h Local : Programação Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto

: Programação Sala de Teatro Profº Valentim Lazzarotto Quanto: ingressos a R$ 15, disponíveis com os representantes dos grupos participantes ou na Unidade de Dança.

Apresentação dos seguintes espetáculos: