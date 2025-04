Artista visual Stang reflete sobre período de internação psiquiátrica em exposição que inaugura neste sábado, em Caxias

Artista visual caxiense passou 15 dias internado em hospital psiquiátrico com quadro de depressão e ansiedade. Futuramente, espera voltar na condição de oficineiro Neimar De Cesero / Agencia RBS

Em março deste ano, deu entrada no hospital psiquiátrico Professor Paulo Guedes, em Caxias do Sul, Vitor Hugo Dell Osbel da Silva, de 29 anos. Nos 15 dias em que esteve internado com quadro de depressão e ansiedade, Vitor Hugo reencontrou Stang, sua própria persona artística que havia "morrido", como ele mesmo diz ao recordar os dias de angústia que antecederam a internação. Neste sábado, Stang inaugura, no Centro de Cultura Ordovás, a exposição "Depois da Pressão", que reúne desenhos produzidos durante e após a passagem pela clínica.

Parte da mostra reúne desenhos que formam uma espécie de diário visual do período em que o artista passou internado, enquanto outra parte é formada por desenhos produzidos após a alta médica, que refletem o efeito positivo da intervenção terapêutica. Além dos papéis que recebeu para poder desenhar durante a internação, Stang utiliza outros materiais que remetem aos dias que passou na clínica, como uma palha de enrolar cigarro e um receituário. Também compõem a exposição três cartas escritas por um paciente com quem o artista fez amizade.

Stang é conhecido na cena do graffiti no Estado. 'Depois da Pressão" é sua primeira exposição solo em Caxias Neimar De Cesero / Agencia RBS

- Como tenho compulsividade por desenhar e o desenho ajuda a aliviar minha ansiedade, o médico e a assistente social permitiram que eu tivesse acesso a materiais na clínica. E muitos pacientes ficaram interessados ao me ver desenhando, e assim pude conhecer alguns deles. A exposição também busca retratar um pouco da realidade que vivi lá, em meio a pessoas com depressão severa, dependência química e outros transtornos graves - comenta Stang, que é bastante conhecido na cena do grafite no Estado.

Mais do que uma exposição de arte, Stang quer fazer um alerta, especialmente aos jovens, sobre a necessidade de levar a sério a saúde mental e os caminhos para buscar ajuda pela rede pública. A começar pelo bate-papo que irá ocorrer durante o lançamento da exposição, a partir das 15h.

Além dos desenhos, compõem a exposição cartas que foram escritas por um paciente da clínica Professor Paulo Guedes, utilizadas com autorização Neimar De Cesero / Agencia RBS

- Eu convivi muitos anos com a depressão e ansiedade, mas não procurava ajuda. Não entendia como algo que precisa de tratamento e de acompanhamento médico. O corpo dá sinais, as pessoas que te conhecem dão sinais, mas, se tu não der ouvidos, pode ter um surto, como eu tive. Eu não produzia mais, não conseguia trabalhar, meu corpo não respondia mais a nada. Meus sonhos estavam todos indo embora. Só agora eu compreendo a gravidade e como o auxílio profissional e o tratamento correto podem fazer a diferença - relata.

Futuramente Stang espera poder voltar à Clínica Professor Paulo Guedes, não mais na condição de paciente, mas como alguém que pode ajudar através de sua arte, com oficinas de desenho e pintura.

Além da visita guiada e do bate-papo com o artista, a abertura de "Depois da Pressão" também terá sets com a DJ Ana$.

PROGRAME-SE

O quê: exposição "Depois da Pressão", do artista visual Stang

Quando: abertura neste sábado, às 15h. Visitação até 18 de maio, às segundas, das 9h às 16h; terças a sextas-feiras, das 9h ás 22h; sábados, domingos e feriados, das 14h às 22h.

Onde: Sala de Exposições do Centro de Cultura Ordovás (visitação virtual em artesvisuais.caxias.rs.gov.br)

Quanto: visitação gratuita