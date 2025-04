Alessandra Rech e Gabriel Gravas lançam EP com músicas inspiradas em livro infantil

Alessandra e Gabriel elaboraram seis canções no formato voz e violão, inspiradas na narrativa do livro

A escritora Alessandra Rech e o músico Gabriel Gravas lançaram nesta quinta-feira (17) o EP digital “A Insônia dos Sabiás” . O projeto reúne seis canções inéditas, inspiradas no livro homônimo, de Alessandra , e convida o público a dialogar com a obra literária e refletir sobre temas como ecologia, colaboração e neurodiversidade. O trabalho já está disponível nas principais plataformas de streaming de áudio: Spotify, Apple Music, YouTube Music, Tidal e Amazon Music.

Publicado em 2018, com ilustrações da artista plástica Vivi Pasqual, o livro “A Insônia dos Sabiás” conta a história de Martim e seus amigos de escola, que tentam descobrir porque os sabiás-laranjeira estão cantando cada vez mais cedo. Agora, no projeto musical, Alessandra e Gabriel partiram do enredo para a criação das letras e composição dos arranjos.