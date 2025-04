Ação realizada pela Biblioteca Pública de Caxias do Sul distribuiu mais de 2,8 mil livros à comunidade

A Biblioteca Pública Municipal Dr. Demetrio Niederauer, de Caxias do Sul, distribuiu gratuitamente 2.875 livros durante ação realizada entre os dias 7 e 10 de abril. A iniciativa fez parte da programação do Mês do Livro e superou em 70% o número de exemplares doados em 2024 — um crescimento de cerca de 1.200 unidades.