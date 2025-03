Unidos do É o Tchan é a escola com mais destaques no Carnaval de rua de Caxias

Foram eleitas, na noite desta segunda-feira (10), as escolas de samba destaque no Carnaval de rua de Caxias do Sul. O desfile ocorreu entre a noite de sábado (8) e a madrugada de domingo (9) na Rua Plácido de Castro, na retomada da festa popular, após oito anos.

Passaram pela avenida, em apresentações que reuniram cerca de 12,5 mil pessoas, as agremiações Acadêmicos Pérola Negra, Escola de Samba Nação Verde e Branco, Acadêmicos Filho de Jardel, Unidos do É O Tchan, Acadêmicos XV de Novembro e Associação Cultural e Esportiva São Vicente .

As agremiações foram avaliadas nos níveis ouro, prata e bronze. A Unidos do É o Tchan acumulou 12 destaques, seguida pela Pérola Negra, com 11, e XV de Novembro, com 10.