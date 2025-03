"Paisagens In-Visíveis", de Tereza Albano, inaugura nesta sexta-feira na Galeria Gerd Bornheim, em Caxias do Sul

Arte, memória e urbanismo se unem no olhar e nas técnicas exploradas pela artista visual e arquiteta porto-alegrense Tereza Albano, que inaugura nesta sexta-feira, em Caxias do Sul, a exposição “Paisagens In-Visíveis”. A mostra pode ser conferida na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, na Casa da Cultura, com abertura marcada para as 19h.