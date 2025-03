Oficinas gratuitas de artesanato para o público feminino estão com inscrições abertas em Caxias do Sul

Fibras trabalhadas tem origem, por exemplo, na bananeira, no butiá, vime, taboa e trigo. Jefferson Botega / Divulgação

O projeto Artesanato de Fibras RS está com inscrições abertas. As aulas, voltadas exclusivamente ao público feminino, serão ministradas presencialmente nos dias 24 e 25 de março, no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul.

No primeiro encontro, a ideia é criar um espaço de troca, com compartilhamento de técnicas e tendências. Na sequência, serão abordadas estratégias para que as artesãs aprendam a equilibrar a pirâmide de clientes, agregando valor aos produtos.

As inscrições gratuitas devem ser feitas pelo site do projeto. A iniciativa tem parceria da prefeitura de Caxias e do programa Caxias Criativa, com financiamento por meio de recursos da Lei Paulo Gustavo.

Palestra de aquecimento

Como uma preparação para as oficinas será realizada uma palestra online, nesta quinta-feira (13). Nesse encontro serão apresentados exemplos inspiradores e um exercício de pesquisa iconográfica para estimular novas perspectivas. As gravações serão disponibilizadas às participantes. Mais informações pelo perfil do Instagram @artesanatodefibrars.

Programe-se:

O quê: Oficina Artesanato de Fibra - Criação e Gestão. Entre os conteúdos a serem abordados estão criação, técnicas diversas, experimentação e prototipagem em fibra, além de gestão do negócio, organização de materiais, precificação e fluxo de caixa.

Quando: 24 e 25 de março, das 8h30min às 17h.

Onde: Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312 - Caxias do Sul).