Nenhum de Nós retorna para os palcos de Caxias do Sul em março

A banda Nenhum de Nós retorna aos palcos na Serra , com show no dia 30 de março, às 20h, no UCS Teatro, em Caxias do Sul. No palco estarão Thedy Corrêa (voz), Carlos Stein e Veco Marques (guitarras) e Sady Homrich (bateria), acompanhados por Estevão Camargo (baixo). O quarteto revisitará seus sucessos e trará algumas novidades no show.