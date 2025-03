Lu Adams ministra aula aberta de teatro em Flores da Cunha na próxima semana

A atividade será no Mescla Estúdio de Artes, às 18h (turma infantil de 6 a 10 anos) e às 19h15 (turma infantojuvenil até 16 anos).

Com mais de 20 anos de experiência em oficinas teatrais, Lu Adams também é pós-graduada em Teatro Contemporâneo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e já recebeu prêmios como Açorianos e Tibicuera de Melhor Atriz.