Fernanda Torres, Léa Garcia e Ana Carolina Teixeira Soares são homenageadas em Gramado

ROBYN BECK / AFP

A iniciativa intitulada As Mulheres no Festival de Cinema de Gramado destaca três nomes do cinema brasileiro: Fernanda Torres (por ser a mulher mais jovem a conquistar um Kikito de melhor atriz), Ana Carolina Teixeira Soares (primeira mulher a receber o Kikito de melhor direção), e Léa Garcia (primeira mulher negra brasileira a ser agraciada com um Kikito).

Em 1985, Fernanda interpretou Carula, uma jovem que rezava a Santo Antônio pedindo um marido, no filme A Marvada Carne, de André Klotzel, tendo recebido o Kikito por sua atuação.

A partir desta sexta-feira (7), o Cineminha do Museu exibirá trechos de filmes e entrevistas com as artistas, das 11h às 18h, no Palácio dos Festivais.

De sexta (7) a domingo (9), Fernanda Torres será o foco das atenções. Além de ser a mulher mais jovem a conquistar um Kikito de melhor atriz, troféu Globo de Ouro e uma indicação ao Oscar. Durante a homenagem, serão exibidos trechos de filmes e entrevistas com a atriz.

De terça (11) a quinta-feira (13), a homenageada é Ana Carolina Teixeira Soares. Em 1983, ela marcou a história do Festival de Gramado ao ser premiada pelo filme Das Tripas Coração. Para celebrar essa conquista, o museu exibirá trechos de filmes, um curta-metragem e uma entrevista especial com a cineasta.

De sexta (14) a domingo (16), a homenagem será Léa Garcia. Em 2004, ela foi premiada como melhor atriz pelo filme Filhas do Vento. Léa também foi homenageada com o Troféu Oscarito em 2023, mas morreu no mesmo dia em que receberia a honraria. A homenagem incluirá a exibição de trechos de seus filmes e entrevistas.