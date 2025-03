Escritora e colunista de GZH, Martha Medeiros abre a programação deste ano da Terça Cult, em Caxias do Sul

A escritora Martha Medeiros, que assina coluna semanal em GHZ , abre a programação de 2025 do Terça Cult, projeto cultural mensal promovido pelo Recreio da Juventude , em Caxias do Sul.

O talk show com a Martha está marcado para o dia 18, a partir das 20h, na Sede Social do clube. Os ingressos estão à venda pelo aplicativo e nas secretarias das sedes Juventude e Arena Recreio. O ingresso para os não associados só pode ser comprado por quem é sócio do clube.