Documentário "Recortes Culturais II" tem sessão de estreia nesta quarta-feira, em Caxias do Sul

Um dos pontos altos do documentário é a última entrevista em vídeo do produtor cultural Cláudio Troian, que fala sobre o projeto órbita Literária. Troian faleceu em outubro do ano passado Mauricio Concatto / Divulgação

Cinco iniciativas que promovem cultura, arte e lazer em Caxias do Sul foram pinçadas para ter sua trajetória contada no documentário Recortes Culturais II, que será exibido esta quarta-feira na Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás. A sessão será às 20h, com entrada gratuita, seguida de bate-papo com a diretora e roteirista, Bianca Sganderlla. A exibição irá contar com audiodescrição e libras.

Continuação do projeto original de 2021, que contemplou outros cinco coletivos culturais caxienses (atualmente disponível no YouTube), o documentário evidencia a atuação do Órbita Literária, do Serviço de Convivência CAE Ampliando Horizontes, além dos grupos de maracatu Zingado, Baque dos Bugres e Folhas de Juremas.

João Viegas, do grupo de maracatu Baque dos Bugres, é um dos entrevistados do documentário Mauricio Concatto / Divulgação

- Desde o início esse projeto tinha a ideia de uma continuidade. O primeiro projeto foi um marco por registrar um ponto de cultura que viria a fechar logo após a exibição do documentário. Neste segundo projeto temos a última entrevista do (produtor cultural) Cláudio Troian, falando sobre o Órbita Literária. Isso reforça a importância de documentar a história de grupos, coletivos e personagens que contribuem para fortalecer a cultura e para a educação na nossa cidade - comenta a diretora.

Bianca destaca ainda que a intenção é dar sequência ao trabalho, buscando aprovação em novos editais de fomento que permitam realizar edições futuras:

- Além de fazer o registro histórico, a intenção é ampliar a divulgação destes espaços e iniciativas, para que mais gente se sinta convidada a conhecer, frequentar e valorizar. Ainda há muitos outros grupos fazendo um trabalho importante na cidade e que a gente espera poder apresentar em novas edições do Recortes.

Após a sessão de estreia, outras duas sessões estão marcadas: no dia 16 de abril, novamente na Sala Ulysses Geremia, e no dia 25 de abril, na sala LABmais do Sesc Caxias do Sul. O projeto inicial contou com recursos do Financiarte, enquanto Recortes Culturais II é viabilizado pela Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura.

PROGRAME-SE

O quê: estreia do documentário Recortes Culturais II

Quando: nesta quarta-feira, às 20h (duração de 25 minutos)

Onde: Sala Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás