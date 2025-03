Designer caxiense irá participar de feira nacional com amplificador desenvolvido para o público feminino

Amplificador foi desenvolvido após a pesquisadora enviar questionário para dezenas de musicistas de diversas partes do Brasil

Egressa do curso de Design da UCS, Giulia Calloni terá seu projeto de TCC presente na exposição “DESigners DESorganizam” durante a DW! Semana de Design 2025, que ocorre de 12 a 23 de março, em São Paulo. O trabalho aborda o incentivo à prática e inserção de mulheres no mercado musical, especificamente dos gêneros punk e rock.

Giulia desenvolveu o amplificador, Noisette Frontwoman 10, a partir de uma análise interseccional que contemplou aspectos ergonômicos, estéticos e funcionais. O equipamento consta com botões posicionados para cima para facilitar a visualização e acessibilidade, pega superior e pegas laterais que permitem um transporte mais eficaz – considerando a estatura e anatomia do público-alvo –, rodas embutidas com um mecanismo de encaixe, além de um compartimento interno para organização de pequenos utensílios como cabos e paletas.