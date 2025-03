Coro Municipal de Caxias do Sul abre vagas para novas vozes

Coro Municipal de Caxias do Sul irá receber novos integrantes neste ano. Vagas estão abertas

A Unidade de Música da Secretaria Municipal da Cultura abriu as inscrições para os interessados em fazer parte do Coro Municipal de Caxias do Sul. Há vagas para sopranos e tenores (vozes agudas) e contraltos e baixos (vozes graves).