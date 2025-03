Confira onde curtir o Carnaval nos próximos dias em Caxias do Sul

Bateria do Bloco da Ovelha volta a agitar a folia caxiense nesta segunda-feira, na sede da União das Associações de Bairro Neimar De Cesero / Agencia RBS

Após os principais blocos de Caxias do Sul terem levado milhares de foliões às ruas, o Carnaval continua nesta semana com mais algumas opções para curtir a folia.

Nesta segunda, na sede da União das Associações de Bairro (Av. Independência, 2542), tem a festa Bloco da Ovelha: Reloaded. É a partir das 19h, com animação garantida pela bateria do bloco. Ingressos antecipados a R$ 25 (valor promocional), pelo Sympla. Na hora, R$ 50.

Na terça-feira tem festa no complexo Fabbrica, com animação da banda Samba Show para encerrar a programação do Fabbrica Folia, a partir das 15h. A entrada é livre até as 18h. Após, R$ 10 o ingresso feminino, R$ 20 o masculino.

Também na terça, a Level Cult realiza a festa Ainda Estamos Aqui, com performances dos DJs Giu Muniz, Cássio Motta, Polli e Estrela Dinn. O evento começa às 23h e os ingressos custam R$ 15.

Para fechar a maratona de folia, no domingo, dia 9, às 18h, tem Bloco da Ovelha na Level, entregando a mesma energia do bloco na rua na festa Laje Inimigos do Fim. Os ingressos custam R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (na hora).

DESFILE E FAROFADA

No sábado (8), será a vez da retomada do Carnaval de rua de Caxias do Sul, com o desfile na Rua Plácido de Castro, a partir das 20h. Seis escolas irão desfilar: Nação Verde e Branco, Pérola Negra, São Vicente, Unidos do É o Tchan, XV de Novembro e Filhos de Jardel. O evento é gratuito.