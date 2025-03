Com atrações culturais e enogastronômicas, 4ª Vindima em Gramado segue até domingo

Evento ocorre na Vila do Vinho, na Praça das Etnias. Cleiton Thiele / Divulgação

Quem ainda não participou da 4ª Vindima de Gramado tem até o domingo (9) para curtir o evento na Região das Hortênsias. Em seu último final de semana, o evento oferece uma série de atrações na Vila do Vinho, na Praça das Etnias, como pocket shows, pisa da uva, workshops, apresentações musicais e experiências enogastronômicas.

Neste último final de semana, a programação artística do evento conta com apresentações em todos os dias. Além disso, a programação também contará com o espetáculo Vindima da Esperança, um pocket show temático que homenageia os 150 da imigração italiana. Ele será realizado às 19h de sexta-feira (7) e às 19h de domingo (9). No sábado (8), a programação contará com o Workshop Vinhos de Gramado, às 17h, e com a tradicional Pisa da Uva, às 19h.

Na parte de alimentação, o evento conta com a presença do restaurante Candido's (com sete opções de pizza, sendo cinco salgadas e duas doces, e duas opções de massas com três molhos) e do Versalla Cozinha Contemporânea (com duas opções de risotos e tábua de frios). Os pratos variam de R$ 35 a R$ 50. Há ainda uma Cave, com a comercialização de produtos de vinícolas da cidade.

Fora as apresentações artísticas, as vinícolas Stopassola, Benvic, Seganfredo, Masotti, Arte Líquida, Família Lazaretti e Casa da Tapera estão presentes no evento e contam com programações próprias em suas propriedades. As visitações e atividades podem ser reservadas diretamente com cada vinícola.

Confira a programação geral dos próximos dias.

Sexta-feira (7)

18h - Robson Leonardo

19h - Vindima da Esperança - O pocket show

20h - Vocal Allegro

Sábado (8)

17h - Workshop - Vinhos de Gramado

18h - Coro Vozes de Gramado

19h - Pisa da Uva - O pocket show

20h - Matheus Tomazelli

Domingo (9)