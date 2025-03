Caxienses organizam festa em Los Angeles para torcer pelo Brasil no Oscar: "Parecia comemoração de gol em estádio lotado"

Há oito anos morando em Los Angeles junto com dois irmãos, o caxiense Eduardo Corso, 41, foi um dos responsáveis por organizar a confraternização que reuniu cerca de 150 pessoas, em sua maioria brasileiros, para torcer pelo filme "Ainda Estou Aqui" e pela atriz Fernanda Torres na cerimônia do Oscar, no domingo.

A festa ocorreu no restaurante Sogno Toscano, em Santa Monica, região onde vive grande parte dos brasileiros residentes em Los Angeles. Eduardo, que é baterista na banda Trio de Janeiro, conta que o convite para organizar o evento partiu do amigo, também caxiense Bruno Barella, que mora em São Paulo e é idealizador do projeto Pizza Al Cinema, que homenageia grandes cineastas com pizzas temáticas. Barella conseguiu patrocínio para passar uma temporada nos EUA fazendo sua pizzas e entrou em contato para lançar a Bruno a ideia da watch party (reunião para assistir a um filme ou algo do gênero). A iniciativa contou com apoio do Los Angeles Brazilian Film Festival e do Consulado-Geral do Brasil em Los Angeles.

Evento organizado por músico caxiense reuniu cerca de 150 pessoas em restaurante de Los Angeles Acervo pessoal / Divulgação

— A gente começou com a intenção de fazer um evento pequeno, para umas 50 pessoas, mas acabou dando um público três vezes maior. Como estamos na terra do Oscar, e com o Brasil concorrendo, a galera engajou demais. Até desistimos de fazer a harmonização de pizza, vinho e música, que era a ideia original, mais intimista, porque virou uma festa brasileira mesmo — conta Eduardo.

Walter Salles recebe o Oscar das mãos da atriz Penélope Cruz. Momento de consagração brasileira na premiação mais importante da indústria cinematográfica Patrick T. Fallon / AFP

Com fuso horário de cinco horas de diferença para o Brasil, o evento começou às 15h e seguiu até as 21h, com uma hora de show após o encerramento da transmissão do Oscar. Mas nem o samba rock do Trio de Janeiro animou tanto o público quanto o momento em que Penélope Cruz anunciou o Oscar de Melhor Filme Internacional para "Ainda Estou Aqui":

— Parecia um gol num estádio lotado. Porque, como já tinha o clima de Carnaval rolando, bastante gente usando a máscara da Fernanda Torres, a galera vibrou muito. Claro que logo depois deu aquela "brochada" (quando Fernanda não ganhou o prêmio de Melhor Atriz). Como bom brasileiro, o pessoal saiu reclamando de marmelada (risos).

"Fernanda" para degustação

Bruno Barella, empresário e pizzaiolo responsável pelo menu temático, aproveitou a ocasião para lançar, junto com sócio Mauro Elton, designer, a pizza Fernanda, com ingredientes que a atriz já disse ser fã, como os legumes do churrasco assado pelo marido, e com outras referências a Ainda Estou aqui (confira no post acima).

— O projeto Pizza Al Cinema une duas paixões minhas, o cinema e a pizza. Temos pizzas do Tarantino, com muito vermelho para remeter ao sangue; do Coppola, que é a marguerita clássica italiana; do Wes Anderson, que é uma carbonara com uma paleta de cores bastante parecida com a que ele usa nos filmes dele, etc. Com o sabor Fernanda a gente abriu uma exceção, por não ser uma diretora. Em breve a gente quer lançar os sabores Walter e Selton, todos estes mais do que justificados — destaca.

Barella comenta que a watch party de domingo foi um sonho realizado, que surpreendeu pela grande adesão do público brasileiro:

— Como cinéfilo, é uma honra poder estar aqui em Los Angeles neste momento histórico e ter feito parte deste evento que foi muito bonito. As pessoas estavam muito empolgadas, torcendo muito, felizes por ver essa fase que o cinema nacional está vivendo. Pessoalmente, também fiquei muito feliz por trazer o meu projeto para o berço do cinema.