"As mulheres são força, coragem e delicadeza", diz Tere Finger, que abre exposição, em Flores da Cuinha

Tere Finder revela que selecionou 17 obras em tonalidade dourada porque, para ela, “a mulher é a luz do mundo”. Samuel da Silva / Divulgação

A artista visual florense Tere Finger é dona de um traço marcante. Não importa a técnica, a tonalidade, tampouco a temática. Suas telas são impregnadas de sentimento, da impureza à delicadeza, da solidão ao acolhimento, entre a sutileza poética e a aridez quase desterro d’alma.

Enfim, diante desse universo pictórico, é a vez de Tere apresentar um novo recorte de sua obra, A Arte de Ser Mulher, a partir desta segunda-feira (10), às 19h30min, no Solar Dalva Maitelli Belló, na Câmara de Vereadores de Flores da Cunha.

Quem for visitar a mostra, com 17 pinturas, não verá florzinhas, bosques ou prados verdes, nem mesmo borboletinhas flanando no ar, sugerindo inocência e pureza. É que as obras da Tere, invariavelmente, são carregadas de peso e força, com pinceladas que nos remetem ao expressionismo, numa referência nada óbvia a artistas como Edvard Munch e Iberê Camargo.

— Fui pinçando obras do meu acervo, algumas na tonalidade dourada, que representa a luz que a mulher tem. Acho que o dourado tem esse papel, porque a mulher é a luz do mundo. Representar as mulheres e presenteá-las com esses trabalhos me levam, cada vez mais, a acreditar que elas são a força, a coragem, a delicadeza e muitos outros adjetivos que me fazem enxergá-las como a verdadeira diferença no mundo — avalia Tere.

Segundo Tere, as telas na tonalidade dourada representam a luz que a mulher tem. Samuel da Silva / Divulgação

Quem conhece a Tere sabe que, além do traço marcante, ela defende seu posicionamento com unhas e dentes. Ou seja, sua expressividade vai além do simbolismo visual, pois é também verbal:

— Quero dedicar esta exposição e homenagear todas as mulheres que, em pleno século 21, são privadas de liberdade e exploradas, traficadas, violadas, escravizadas. Mulher, fonte de vida, que nas dificuldades se reinventa, e conquista seu lugar em uma sociedade que ainda hoje é cheia de preconceitos e masculinizada – aponta Tere.

Programe-se

O quê: “A Arte de Ser Mulher”, mostra individual de Tere Finger.

“A Arte de Ser Mulher”, mostra individual de Tere Finger. Quando: abertura nesta segunda-feira (10), a partir das 19h30min. Visitação até o dia 31.

abertura nesta segunda-feira (10), a partir das 19h30min. Visitação até o dia 31. Onde : Solar Dalva Maitelli Belló, na Câmara de Vereadores de Flores da Cunha.

: Solar Dalva Maitelli Belló, na Câmara de Vereadores de Flores da Cunha. Quanto: entrada gratuita.





A partir de sexta-feira (14), Tere Finger vai expor no Studio Opera LTB, na região da Campania, sul da Itália. reprodução / Divulgação

Da Serra para a Itália

Ainda nesta semana, Tere Finger vai abrir uma nova mostra individual, dessa vez na Itália.

A partir de sexta-feira (14), a artista vai expor no Studio Opera LTB, na região da Campania, sul da Itália. Tere viaja para a Itália para a abertura da mostra.

— As oportunidades passam uma vez e tenho de ir. Estarão expostas cerca de 20 obras e talvez eu leve algumas mais, num formato maior — conta Tere.