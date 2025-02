Shopping de Caxias promove feira de adoção de cães neste sábado

O Shopping Villagio Caxias, com apoio do Instituto Patinhas, promove uma feira de ação de cães neste sábado (8), das 15h às 18h30min. Estarão no local 19 cães que foram abandonados ou retirados de maus-tratos, e hoje estão em abrigos ou lares temporários. Eles têm várias idades e portes.