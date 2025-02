Sessão destinada a pessoas com TEA ocorre nesta quinta-feira em cinema de Caxias

O objetivo é proporcionar que a experiência de assistir filmes em tela grande seja aproveitada com o máximo de qualidade e bem-estar. Porthus Junior / Agencia RBS

A Sessão Azul, destinada a pessoas portadoras do Transtorno de Espectro Autista (TEA), ocorre nesta quinta-feira (13), a partir das 15h35min, no GNC Cinemas do Shopping Villagio Caxias. Será exibido o filme Mufasa, o Rei Leão.

A iniciativa ocorre mensalmente com o objetivo de proporcionar que a experiência de assistir filmes em tela grande seja aproveitada com o máximo de qualidade e bem-estar.

Atualmente, existe o Projeto de Lei (PL 133/2019) que assegura o acesso de pessoas com autismo a salas de cinema, incluindo a realização obrigatória de sessão adaptada para pessoas com TEA. Assim, os cinemas brasileiros são obrigados a oferecer 2% das sessões em formato adaptado, identificando as salas aptas com o símbolo mundial da conscientização do espectro autista.

O projeto prevê algumas alterações que tornam o ambiente mais inclusivo para pessoas no espectro ou com transtorno do processamento sensorial, como: adequações luminosas e do volume sonoro.

Sobre o filme