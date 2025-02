Série de oficinas musicais gratuitas irá ensinar o encanto e os mistérios do choro, em Caxias do Sul

Eduardo Arruda, João Sebben e Zeca Duarte serão os professores da série de oficinas, que se inicia em março Dinâmica Comunicação / Divulgação

Com a ambição de ser um marco na valorização cultural da região e na formação de novos artistas e apreciadores do choro em Caxias do Sul e na região, o músico Zeca Duarte comanda o projeto Oficina de Choro da Serra Gaúcha, que está com inscrições abertas até o próximo dia 23. A capacitação é gratuita e os encontros ocorrem de 8 de março até 8 de outubro deste ano, sempre aos sábados, no Sesc Caxias do Sul.

Sempre com uma hora de duração por encontro, serão oferecidas aulas de Introdução ao Choro (esta sem exigência de conhecimento prévio), Composição, Harmonia, Instrumentos de Solo, Instrumentos de Base, Percussão e Prática de Conjunto. Ao todo serão disponibilizadas 180 vagas, distribuídas entre as sete oficinas.

Além das oficinas, a serem ministradas por Zeca (violão), João Sebben (bandolim) e Eduardo Arruda (percussão), o projeto também irá incluir a produção de um mini documentário, registrando os momentos mais marcantes da jornada.

- O choro é o primeiro gênero musical urbano brasileiro, nascido há quase 200 anos. Ao mesmo tempo, é um gênero que não é folclórico, mas, sim, muito vivo. Tem muita gente tocando choro no Brasil inteiro, novos subgêneros surgindo e também projetos de formação que inspiraram a criação desta oficina, como a Escola Portátil de Música e a Escola de Choro de Brasília - destaca Zeca Duarte, que é violonista do grupo caxiense Samba do feitiço.

As inscrições devem ser feitas através do formulário online disponível na bio do perfil @oficinadechorodaserragaucha no Instagram, onde também é possível conferir o horário em que cada oficina irá ocorrer.

O projeto é realizado com recursos do programa Pró-Cultura RS, do Governo do Estado, e da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura.