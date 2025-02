São Francisco de Paula recebe em março o 1º Missisippi in Concert

A organização do Mississippi Delta Blues Festival prepara para os dias 21, 22 e 23 de março a realização do primeiro Mississippi in Concert, em São Francisco de Paula. Será o primeiro evento vinculado à marca MDBF no município dos Campos de Cima da Serra, que nos últimos anos ganhou espaço no calendário cultural do Estado, por realizar eventos como o São Chico Beatle Festival, o Paralelo Festival e o Festival de Choro da Serra Gaúcha.