Rei Momo do Carnaval caxiense recebe a chave da cidade das mãos do vice-prefeito

Edson Braga, Jéssica Jardim e Natália Almeida formam a corte do Carnaval de Caxias do Sul

Na tarde desta quinta-feira, o Vice-prefeito de Caxias do Sul, Edson Néspolo, entregou a chave da cidade ao Rei Momo Diogo Braga da Rosa, à Rainha Jéssica Jardim da Silva e à Princesa Natália Almeida Borges, em um ato simbólico realizado no Salão Nobre da Prefeitura. O ato celebra o Carnaval 2025 no município e a sua retomada.