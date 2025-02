Quem é a produtora caxiense que trabalhou em "Ainda Estou Aqui", filme indicado ao Oscar

A caxiense Juliana Capelini é produtora executiva e mora atualmente no Rio de Janeiro. A foto é da estreia comercial de "Ainda Estou Aqui". Acervo pessoal / Divulgação

Para quem é da Serra, sempre que o assunto é o Oscar a primeira imagem que vem a mente é alguma cena do filme O Quatrilho, realizado pelo cineasta Fábio Barreto. Baseado no livro homônimo de José Clemente Pozenato, lançado em 1985, a produção cinematográfica concorreu na categoria de melhor filme estrangeiro, em 1996, perdendo para A Excêntrica Família de Antônia, de Marleen Gorris.

Exatos 29 anos depois do "quase Oscar" para O Quatrilho, mais uma vez Caxias se vê representada na disputa. É que tem caxiense nos créditos do filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles. Entre os produtores executivos listados na ficha técnica está Juliana Capelini. Dessa vez, Juliana pode vingar O Quatrilho, trazendo para Caxias a sua porção do Oscar. Ainda Estou Aqui concorre em três categorias: melhor filme, melhor filme internacional e melhor atriz, para Fernanda Torres.

Atualmente ela está radicada no Rio de Janeiro, onde trabalha como diretora executiva da área de cinema e do núcleo de produção infantojuvenil da Conspiração. Enquanto morou em Caxias, Juliana estudou no Colégio São José e na Escola Santa Catarina. Após concluir o Ensino Médio, foi para o Rio, a fim se dedicar ao teatro. Contudo, logo após migrou para a sétima arte, concluindo graduação em cinema e, a seguir, MBA em formação executiva.

— Fiz teatro na Cia. Tem Gente Teatrando desde muito nova. Desde essa época do teatro, sempre tive uma vocação para produção. Embora estivesse envolvida na atuação, estava com um pé com a produção. Através da interpretação, conheci produções de cinema e decidi fazer faculdade. A partir deste momento, passei a trabalhar atrás das câmeras, começando na produção e depois seguindo para produção executiva —explica Juliana Capelini, 40 anos.

Com uma carreira consolidada com mais de duas décadas, Juliana conta como entrou no projeto do filme de Walter Salles:

— Entramos quando o roteiro já estava desenvolvido e as produtoras Videofilmes e RT Features nos procuraram para entrarmos na coprodução. No filme, a Conspiração é coprodutora e participou de todo o período da produção e finalização. Como diretora executiva da empresa e produtora executiva do filme, trabalhei em todas as fases da produção junto com os produtores. Nós fizemos a gestão do projeto, contratação de equipe e toda a infraestrutura das filmagens no Brasil e em Londres, também acompanhamos a finalização do filme e realizamos os efeitos especiais.

Juliana (ao centro) nos bastidores das filmagens em Londres, com as atrizes Valentina Herszage e Luana Nastas. Acervo pessoal / Divulgação

Quem é Juliana Capelini

A caxiense é produtora executiva de conteúdo audiovisual atuando no mercado há mais de 20 anos .

atuando no mercado . Atualmente é Diretora Executiva na Conspiração e esta à frente das produções dos longas e também dos conteúdos kids.

e esta à frente das produções dos longas e também dos conteúdos kids. Foi produtora executiva das séries infantis de Sitio do Picapau Amarelo (TV Globo e Cartoon Network), Escola Pra Cachorro (Nickelodeon e TV Cultura), Detetives do Prédio Azul (Gloob), Brilhante FC (TV Brasil e Nickelodeon), Eleita (Prime Video) e da indicada ao Emmy Internacional Julie e Os Fantasmas (Band e Nickelodeon).

de Sitio do Picapau Amarelo (TV Globo e Cartoon Network), Escola Pra Cachorro (Nickelodeon e TV Cultura), Detetives do Prédio Azul (Gloob), Brilhante FC (TV Brasil e Nickelodeon), Eleita (Prime Video) e da indicada ao Emmy Internacional Julie e Os Fantasmas (Band e Nickelodeon). No cinema, Juliana foi responsável pela produção dos filmes da franquia Detetives do Prédio Azul e das comédias Tô de Graça - O Filme (Paris Filmes), Não Tem Volta (Star Distribution), Vidente por Acidente (Star Distribution) e produtora executiva de O Auto da Compadecida 2 e Ainda Estou Aqui.

Na torcida pelo filme de Walter Salles

Walter Salles, diretor de "Ainda Estou Aqui", filme produzido pela caxiense Juliana Capelini, concorre em três categorias no Oscar. Alile Dara Onawale / Divulgação

A revelação dos vencedores do Oscar 2025 será neste domingo (2), em evento de gala no Dolby Theater, em Los Angeles. Juliana estará na cerimônia. A premiação completa será exibida na Globo, TNT e no streaming, pela Max, a partir das 21h (horário de Brasília). Juliana diz que Ainda Estou Aqui tem sido celebrado e aclamado por onde tem sido exibido.

— A expectativa para o Oscar é enorme! Estive na semana passada em Berlim para o Festival de Cinema e encontrei com produtores de todo o mundo, incluindo produtores dos filmes que também estão concorrendo ao prêmio de melhor filme estrangeiro. É impressionante como há uma torcida internacional para o Ainda Estou Aqui.

Além do reconhecimento dos cineastas, o público tem lotado as salas de cinema. Segundo Juliana, o filme já foi visto por mais de 5 milhões de espectadores, sem contar o público internacional.

— Todos que tiveram oportunidade de assistir ao filme comentaram sobre a qualidade, a importância da história neste momento e, claro, das chances de algum prêmio no Oscar pela carreira que o filme vem fazendo. É incrível esse reconhecimento do cinema brasileiro. Estamos vivendo um momento especial com muitos filmes sendo reconhecidos nos festivais pelo mundo — avalia Juliana.

Fernanda Torres disputa o Oscar de melhor atriz, neste ano. Alile Dara Onawale / Divulgação

Disputa pelas estatuetas

O Brasil é um dos dos fortes concorrentes ao Oscar pelo filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, disputando três categorias: melhor atriz (para Fernanda Torres), melhor filme e melhor filme internacional.

Emilia Pérez é a produção com o maior número de indicações, 13 no total. Wicked e O Brutalista vêm em seguida, com 10 cada. Veja a seguir a lista completa dos concorrentes:

Melhor atriz

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, A Substância

Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui





Melhor Ator

Adrien Brody, O Brutalista

Timothée Chalamet, Um Completo Desconhecido

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, O Aprendiz





Melhor direção

Sean Baker, Anora

Brady Corbet, O Brutalista

James Mangold, Um Completo Desconhecido

Jacques Audiard, Emilia Pérez

Coralie Fargeat, A Substância





Melhor filme

Anora

O Brutalista

Um Completo Desconhecido

Conclave

Duna: Parte 2

Emilia Pérez

Ainda Estou Aqui

Nickel Boys

A Substância

Wicked





Melhor filme internacional

Ainda Estou Aqui, Brasil

A Garota da Agulha, Dinamarca

Emilia Pérez, França

A Semente do Fruto Sagrado, Alemanha

Flow, Letônia





Melhor atriz coadjuvante

Monica Barbaro, Um Completo Desconhecido

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, O Brutalista

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldaña, Emilia Pérez





Melhor ator coadjuvante

Youra Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Verdadeira Dor

Edward Norton, Um Completo Desconhecido

Guy Pearce, O Brutalista

Jeremy Strong, O Aprendiz





Melhor trilha sonora original

O Brutalista

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

O Robô Selvagem





Melhor canção original

El Mal, Emilia Pérez

The Journey, The Six Triple Eight

Like a Bird, Sing Sing

Mi Camino, Emilia Pérez

Never Too Late, Elton John: Never Too Late





Melhor curta-metragem

A Lien

Anuja

I'm Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent





Melhor curta-metragem de animação

Beautiful Men

In the Shadow of Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!





Melhor roteiro adaptado

Um Completo Desconhecido

Conclave

Emilia Pérez

Nickel boys

Sing Sing





Melhor roteiro original

Anora

O Brutalista

A Verdadeira Dor

Setembro 5

A Substância





Melhor documentário

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup D'etat

Sugarcane





Melhor documentário de curta-metragem

Death by Numbers

I am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra





Melhor figurino

Um Completo Desconhecido

Conclave

Gladiador 2

Nosferatu

Wicked





Melhor maquiagem e cabelo

Um Homem Diferente

Emilia Pérez

Nosferatu

A Substância

Wicked





Melhor som

Um Completo Desconhecido

Duna: Parte 2

Emilia Pérez

Wicked

O Robô Selvagem





Melhores efeitos visuais

Alien: Romulus

Better Man: A História de Robbie Williams

Duna: Parte 2

Planeta dos Macacos: O Reinado

Wicked





Melhor fotografia

O Brutalista

Duna: Parte 2

Emilia Pérez

Maria Callas

Nosferatu





Melhor animação

Flow

Divertida Mente 2

Memórias de um Caracol

Wallace & Gromit: Avengança

O Robô Selvagem





Melhor direção de arte

O Brutalista

Conclave

Duna: Parte 2

Nosferatu

Wicked





Melhor montagem