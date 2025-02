Projeto Arte no Moinho se inicia neste fim de semana em Caxias, recebendo trupe canoense como convidada do Grupo ueba

"O Lançador de Foguetes", do Grupo De Pernas Pro Ar, de Canoas, é atração neste domingo em Caxias do Sul Raquel Durigon / Divulgação

Estreia neste sábado (8), no Centro Cultural Moinho da Cascata, em Caxias do Sul, uma iniciativa que vai unir cinco grupos de teatro de diferentes regiões do Rio Grande do Sul e a trupe do Ueba, anfitriã do projeto Arte no Moinho.

Na estreia do projeto, o Grupo Ueba apresenta, no sábado (8), o espetáculo Circo ZeZ, que faz parte do seu repertório desde 2014. No domingo é a vez do Grupo De Pernas Pro Ar, de Canoas, apresentar a peça O Lançador de Foguetes. As duas atrações estão programadas para as 17h e são direcionadas ao público de todas as idades, com entrada gratuita.

SINOPSES

Zão e Zoraida são os palhacos do Circo ZeZ, do Grupo Ueba Produtos Notáveis Bruno Kriger / Divulgação

CIRCO ZeZ – GRUPO UEBA

Os palhaços Zão e Zoraida se reencontram e resolvem brincar de circo. Eles dão asas à imaginação e montam o circo com objetos e roupas que encontram em casa, como duas crianças em busca de diversão. Entre as grandes atrações do Circo ZeZ estão números de mágica e acrobacia, além de muitas trapalhadas tentando domar um leão. O erro deles garante o riso da plateia.

O LANÇADOR DE FOGUETES – GRUPO DE PERNAS PRO AR

O Lançador de Foguetes, personagem excêntrico e virtuoso, está à procura do lugar ideal para a excelência de sua experiência dita científica. Através do seu triciclo, recheado de elementos cênicos, calcula os fenômenos físicos que podem interferir nesta jornada. Utiliza os malabares circenses e as engenhocas astrológicas para medir as distâncias, calcular o vento e, junto com a energia do público, fazer o lançamento dos seus foguetes.