Pitty apresenta show comemorativo ao seu primeiro disco nesta sexta-feira, em Caxias do Sul

Cantora volta à Serra depois de 10 anos. Camila Hermes / Agencia RBS

Comemorando os 20 anos do disco Admirável Chip Novo, que a introduziu e consagrou na cena rock 'n' roll brasileira, a baiana Pitty voltará a Caxias do Sul após 10 anos da última apresentação. O show da turnê ACNXX será nesta sexta-feira (14), no Ginásio do Sesi. Os ingressos ainda estão à venda pelo site BaladApp (veja mais abaixo). Os portões abrem às 21h e o show de abertura será dos caxienses da Magnata Joe.

Com circulação por todo o país desde 2023, o repertório de ACNXX abraça hits de toda a carreira de Pitty. Anacrônico, Serpente, Te Conecta, Máscara, Equalize e Me Adora integram a setlist que promete, também, uma noite de nostalgia a quem acompanha a carreira da cantora desde o lançamento do primeiro disco. Pitty vem a Caxias acompanhada do trio de músicos Martin Mendonça (guitarra), Paulo Kishimoto (baixo) e Nico (bateria).

Nome potente na cena emocore brasileira, a cantora não se deteve apenas às letras sobre amor durante a carreira. Logo na estreia, com Admirável Chip Novo, traçou um paralelo com o livro Admirável Mundo Novo (1932), de Aldous Huxley, no título do disco. As críticas ao consumismo, tecnologia e aparência fazem parte do repertório da cantora.

O álbum, lançado em 2003, rendeu um disco de platina pelas 250 mil cópias vendidas, recebeu a distinção de Revelação no Prêmio Multishow de Música Brasileira e ainda faturou duas estatuetas no Video Music Brasil (VMB), em 2004: Escolha da Audiência, com Admirável Chip Novo, e Clipe de Rock, com Equalize.

A reta final da turnê nacional passará por Caxias nesta sexta e segue para Criciúma (SC), no sábado (15).

Programe-se