Parque Bondinhos Canela inaugura o Aerozuum, uma montanha-russa com  cadeiras suspensas

O Parque Bondinhos Canela inaugura uma atração nesta sexta-feira (21), o Aerozuum, montanha-russa de trilho superior com cadeira suspensa, em um percurso cheia de curvas. Com 457 metros de trajeto, altura de 30 metros e orientação média de 30° nas curvas, a atração tem uma vista privilegiada da Cascata do Caracol. Ele tem capacidade para até 500 pessoas por hora e pode ser aproveitado de forma individual ou em dupla.