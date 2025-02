Músicos caxienses Zeca Duarte e Mateus Bicca lançam o projeto autoral Carta do Louco

Zeca (E) transformou em música poemas de Bicca, que estreia como compositor Mateus Frazão / Divulgação

No tarot, a carta O Louco representa a coragem de viver. É a única que não possui numeração e tem a liberdade de transitar por todo o baralho, significando para quem a retira que o momento pode ser favorável para trilhar novos caminhos, desde que seja capaz de deixar para trás seus medos. Com essa inspiração, os caxienses Mateus Bicca e Zeca Duarte criaram a banda Carta do Louco, que nasce com um EP digital disponível desde ontem nas plataformas de streaming de música e também em vídeo, no YouTube.

Mateus, conhecido baterista da cena caxiense e também professor do instrumento, explora neste projeto sua veia poética. Seus poemas A Carta do Louco e Poder de Amar deram origem às duas faixas inaugurais do projeto, que ganharam forma de música pelas melodias e arranjos de Zeca, violonista e compositor cujas principais influências são o samba e a MPB.

– Ao escutar as declamações do Bicca vi que tinha muita musicalidade nos versos. A partir disso comecei a compor as melodias e apresentei a ele. Então decidimos dar sequência, com estas duas primeiras gravações – explica Zeca.

Bicca detalha o conceito do seu primeiro trabalho como compositor refletindo sobre a loucura de se permitir ser quem se é:

– Ao longo dos anos as pessoas foram perdendo o brilho pelas pequenas coisas, deixando para trás o seu verdadeiro eu. Queremos transmitir a mensagem de que todos possam se permitir a ser os “Loucos” de sua própria história, seguindo o próprio coração sem se importar com a opinião alheia.

Nas sessões de gravação do EP, que ocorreram no Retrola Estúdio, juntaram-se à dupla um time que reúne músicos como Lucas Ceconi (percussão), Márcio Pimenta (guitarra) e Lucas Chini (contrabaixo e voz), além do tecladista Cokeyne Bluesman, ex-integrante dos Cascavelletes. A mixagem é de Vini Lazzari, enquanto a masterização ficou a cargo de Carlos Balbinot.