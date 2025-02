Mostra de Teatro Daqui 2025 abre inscrições para grupos e artistas caxienses

A Unidade de Teatro e da Associação Caxiense de Teatro (ACAT) irá realizar, entre os dias 27 e 30 de março, a Mostra de Teatro Daqui 2025, a fim de celebrar o Dia Mundial do Teatro e do Circo.

Estão abertas as inscrições para grupos e artistas caxienses interessados em participar da Mostra. As inscrições podem ser realizadas de 10 a 20 de fevereiro, por meio do formulário disponível em https://forms.gle/Lknev2fuM9FpR4Fc8.