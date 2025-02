Mercado de Arte será neste domingo, no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias

Mercado de Arte é feira dedicada exclusivamente às artes visuais. Juliane Ribas / Divulgação

A quarta edição do Mercado de Arte, feira dedicada exclusivamente às artes visuais, será neste domingo (9), no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias. O evento começa às 15h30min e terá participação de artistas da cidade e do Rio Grande do Sul. A entrada é gratuita.

Idealizado para valorizar e incentivar a produção artística local, o Mercado de Arte proporciona um espaço de exposição e comercialização de obras que abrangem diversas linguagens e técnicas, como fotografia, serigrafia, gravura, xilogravura, litogravura, desenho, pintura, escultura, aquarela, colagem, fanzine e lambe-lambe.

Entre os artistas confirmados estão Charles Cenci, Clara Koppe, De Colando Criações, Dirceu Monteiro, Fe Roveda, Luana Stela Martini, Marciah Casal, Marias Lavrandeiras, Oblivion Publisher, Sabrina Dani, STANGOVS e Tesla Studio.

Atividades gratuitas para o público

Além da feira de arte, a programação conta com atividades especiais abertas à comunidade. Às 16h30min será realizada a Visita Guiada ao Acervo Municipal de Artes Plásticas de Caxias do Sul (Amarp), mediada pelo historiador Felipe da Silva Vitória e pela curadora e coordenadora da Unidade de Artes Visuais, Mona Carvalho. O ponto de encontro é em frente à sala administrativa da Unidade de Artes Visuais, no térreo do Centro de Cultura. A atividade percorre exposições e destaca a história do Memorial Cantina Antunes.

Às 17h30min, o DJ Hood assume o palco do Zarabatana Café com um set especial para animar o público.