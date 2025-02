Longa japonês "Sol de Inverno" estreia nesta quinta-feira na Sala Ulysses Geremia, em Caxias

Em uma pequena ilha japonesa onde se passa a trama, a rotina das pessoas se transforma com a chegada do inverno Divulgação / Divulgação

Um dos filmes mais elogiados no Festival de Cannes no ano passado, o longa japonês O Sol de Inverno (Boku No Ohisama, título original) é a estreia da semana na Sala Ulysses Geremia, em Caxias do Sul. A partir desta quinta-feira, até domingo, as sessões serão às 17h. Na próxima semana, as exibições serão às 15h, também de quinta a domingo.

Escrito e dirigido por Hiroshi Okuyama, de apenas 28 anos, o longa tem a patinação artística como pano de fundo para uma história de descobertas pessoais e de amizade.

Em uma pequena ilha japonesa, a rotina das pessoas se transforma com a chegada do inverno. Enquanto alguns se dedicam ao hóquei no gelo, o jovem Takuya começa a se interessar pela patinação, movido pelo fascínio que exerce sobre ele Sakura, uma promissora patinadora com quem irá formar dupla por sugestão do treinador. Conforme os treinos avançam e o inverno se intensifica, um vínculo especial se forma entre os três personagens. Assim como a neve, porém, nem tudo dura para sempre.

Os ingressos custam R$ 20 e R$ 10, sendo que na quinta-feira há valor promocional de R$ 10 para o público geral.

NO CLIMA DO OSCAR

Ainda dá tempo de assistir a alguns dos principais filmes indicados ao Oscar, cuja cerimônia será no próximo domingo.