Jovens interessados em aprender a tocar instrumentos musicais podem se inscrever até sábado

Há vagas para instrumentos de cordas e sopros. Jordânia Lima Dias / Arquivo Pessoal

O prazo de inscrições para o Projeto de Música Florescer para turmas de 2025 segue aberto até o próximo sábado (22). A iniciativa destina-se a jovens de 11 a 18 anos, estudantes de escolas públicas de Caxias do Sul e região, que queiram aprender a tocar instrumentos como violoncelo, viola de arco, contrabaixo acústico, clarinete, trompete e trombone.

O curso é direcionado a iniciantes, por isso não é necessário ter conhecimento instrumental, nem ter o instrumento, pois eles serão emprestados pelo projeto. Os interessados podem concorrer a uma vaga, preenchendo este formulário online.

O projeto conta ainda com diversas empresas patrocinadoras e apoiadoras. Conforme Claudia Bressan, coordenadora do Projeto Mais Música, esse grupo de instituições permite que, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, possa se oferecer atividades gratuitas e coletivas de aprendizagem instrumental e prática de orquestra.

A iniciativa é do Ministério da Cultura e conta com o apoio do Instituto Elisabetha Randon e do Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG).

As atividades do projeto irão ocorrer na FSG (Rua Os Dezoito do Forte, 2.366 - bairro São Pelegrino), de março a novembro deste ano, uma vez por semana, sempre aos sábados. A lista dos alunos selecionados será divulgada até o dia 3 de março.

— Os alunos terão a oportunidade de aprender instrumentos de orquestra, principalmente, que são menos habituais, e realizar atividades de prática de conjunto, em que eles vão desenvolver uma série de habilidades, como raciocínio lógico, habilidades motoras, linguísticas, foco, atenção e concentração. Ou seja, o trabalho em grupo favorece o desenvolvimento de conhecimento das suas próprias emoções, porque a música nos permite isso, expressar emoções e se conhecer — defende Claudia.

Em 2025, a coordenadora comenta que serão atendidos cerca de 300 alunos. Mesmo com as inscrições abertas desde o final de 2024, ainda há vagas para serem preenchidas principalmente para instrumentos de sopro, como trombone, trompete, clarinete e trompa. Também há vagas para instrumentos de cordas, como violoncelo, viola de arco e contrabaixo acústico. Outros instrumentos estão com pessoas na lista de espera por serem muito procurados, como violino, flauta transversal, violão e percussão.

— No ato de inscrição, o jovem dá algumas informações pessoais e assinala o instrumento que ele teria interesse em aprender. Depois, a partir da inscrição nesse formulário, é que nós vamos chamar todos os inscritos para ver se o instrumento se adequa ao jovem. Então, nós fazemos todo esse reconhecimento de ver quem pode ocupar as vagas e depois divulgamos a lista final dos selecionados — explica a coordenadora do projeto.

Mais de 5 mil jovens beneficiados

O Projeto Mais Música existe desde 2008. Em 17 anos de história, foram diversas parcerias que contribuíram para que cerca de 5 mil jovens de Caxias e região fossem beneficiados. Segundo Claudia, muitos desses jovens estavam em situação de vulnerabilidade social.

— Foram muitas atividades, concertos, orquestras formadas e muitos alunos que passaram pelo projeto, que hoje são profissionais da área da música, que concluíram seus estudos e estão trabalhando em orquestras, dando aulas. Ou seja, é um projeto que faz com que as pessoas possam, inclusive, se encontrar profissionalmente — avalia Claudia.

Mesmo começando “do zero”, no final do curso os alunos têm a oportunidade de se apresentarem em conjunto numa formação de orquestra.