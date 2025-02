Jantar sob as Estrelas, em Bento Gonçalves, ocorre neste final de semana 

As ruas se transformam em um cenário de festival de rua, com experiências para toda a família.

A 15ª edição do Jantar sob as Estrelas ocorre neste sábado (8), a partir das 17h, na Via Gastrô, em Bento Gonçalves. A entrada é gratuita e o evento é pet friendly.

Idealizado e organizado pelo Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria Região Uva e Vinho (Segh), as ruas se transformam em um cenário de festival de rua, com experiências para toda a família . O evento contempla restaurantes, cafés, bares, hotéis, lojas, empórios, gelaterias, vinícolas, cervejarias e artistas locais. Neste ano, haverá mais de 200 empreendimentos.

A programação conta com diversas apresentações artístico-culturais, a tradicional visita guiada ao Museu do Imigrante e as feirinhas. Além de pisa de uvas sob a luz das estrelas e diversas atrações musicais. O objetivo do evento é divulgar os negócios localizados na Via Gastrô, em Bento Gonçalves. O evento realizou a sua primeira edição em 2010 e contou com sete empreendimentos parceiros que existiam na Rua Herny Hugo Dreher.