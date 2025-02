Impasse entre prefeitura e Instituto de Leitura Quindim volta a pôr em risco a continuidade da entidade 

Ocupando temporariamente uma sala cedida no Shopping Villagio Caxias até o final de março, o Instituto de leitura Quindim ainda tem sua continuidade incerta após este período. Isso porque um acordo que havia sido feito com a prefeitura ainda no final do ano passado, de ceder uma área na Biblioteca da Estação para o ILQ usar como sede, foi desfeito após a reivindicação do espaço para abrigar a Secretaria de Turismo da atual gestão municipal.