Humorista francês Paul Cabannes fará show em Bento Gonçalves em março

Na despedida da turnê Alma de Brasileiro, o francês radicado no Brasil Paul Cabannes desembarca em Bento Gonçalves para apresentar seu show de stand-up comedy . Será no dia 14, às 21h , na Fundação Casa das Artes. Os ingressos estão à venda pelo site a partir de R$ 50 (+taxas).

No show Alma de Brasileiro, o humorista francês destaca modos e expressões brasileiras cotidianas, mas que ele considera serem traços marcantes da identidade do povo brasileiro.

Cabannes nasceu em Paris, na França, mas se define como apaixonado pelo Brasil. No país desde 2015, já conquistou quase 6 milhões de seguidores nas redes sociais com vídeos falando sobre as diferenças de comportamento entre brasileiros e franceses.