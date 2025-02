Flores da Cunha será palco do Festival do Suco de Uva em março

O Festival do Suco de Uva ocorrerá nos dias 1º e 2 de março, no Parque da Vindima Eloy Kunz, em Flores da Cunha. O evento pretende proporcionar uma experiência com degustação de sucos, vinhos e espumantes. No sábado (1º), a visitação pode ser realizada das 17h às 23h e, no domingo (2), das 10h às 19h. Entrada e estacionamento são gratuitos.