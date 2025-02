Flores Blues Jazz Festival espera receber 3 mil visitantes na terceira edição do evento neste ano

J.J. Thames será a atração principal do festival. Ze Carlos Andrade / divulgação

Nos dias 28 e 29 de março, Flores da Cunha será palco de muita música. É o Flores Blues Jazz Festival, que ocorre no Parque da Vindima Eloy Kunz. Essa é a terceira edição do Festival, cuja estimativa é receber três mil visitantes.

— Estamos com um ano bem bom de movimento. Para o final de março vai ser excelente. Ainda será época de vindima e o evento faz parte das nossas comemorações — comenta o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação de Flores da Cunha, Tiago Mignoni.

O festival contará com bandas de diversas vertentes do blues, jazz e soul music. Entre os destaques estão Jazz Cinnamon, Uiliam Michelon Quarteto, Mo’ Blue, Quarteto New Orleans e Alexandre França Blues Band, acompanhando a cantora americana e atração principal do evento, J.J. Thames.

Os ingressos antecipados estão à venda neste link, a R$ 40 (por dia) ou R$ 70 (passaporte para os dois dias). Na hora, os ingressos custarão R$ 50 (por dia) ou R$ 90 (passaporte). Todos os bilhetes incluem um copo personalizado do festival.

O evento contará também com praça de alimentação com restaurantes, cervejarias e vinícolas de Flores da Cunha.

— Esse intercâmbio para Flores da Cunha de as pessoas terem acesso a uma americana que canta para caramba é uma experiência única. É uma oportunidade gigante para a cidade — destaca Felipe Corso, presidente da Associação dos Produtores de Arte e Cultura (Apac) de Flores da Cunha.

Neste ano, uma das novidades foi a criação de um edital de seleção para bandas locais. As bandas Eutanásia, Menega’s Blues Band e Tea and Deaf foram as selecionadas (confira a programação completa abaixo).

Antes do festival, três apresentações antecipam o evento em diferentes locais da cidade, sempre a partir das 15h:

16 de fevereiro: Florentina Jazz Band , no Parque Romano;

, no Parque Romano; 15 de março: Florentina Brass , com cortejo pelas ruas de Flores da Cunha;

, com cortejo pelas ruas de Flores da Cunha; 23 de março: Mo’Blue, no Trio Elétrico itinerante no centro de Flores da Cunha;

O Flores Blues Jazz Festival é uma realização da Apac de Flores da Cunha, por meio da Lei Rouanet, com o patrocínio da Jopemar, Gin Rocks e Vinícola Galiotto e com o apoio da Prefeitura de Flores da Cunha e do Sicredi.

Programação completa

Sexta-feira (28 de março)

16h45 - Eutanásia (Flores da Cunha)

17h55 - Menega's Blues Band (Flores da Cunha)

19h40 - Uiliam Michelon Quarteto (Vacaria)

21h25 - Quarteto New Orleans (Caxias do Sul)

23h10 - Jazz Cinnamon (Canela)

00h55 - Mo' Blue (Flores da Cunha)

Sábado (29 de março)