Filmes premiados em festivais europeus estreiam na Sala de Cinema Ulysses Geremia, em Caxias

Drama iraniano "Meu Bolo Favorito" é uma das estreias da semana. Reprodução / Reprodução

Tem estreia dupla de filmes premiados na Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás, nesta quinta-feira (6). Entram em cartaz o drama iraniano Meu Bolo Favorito, vencedor no Festival de Berlim, e a comédia italiana Marcello Mio, um tributo à lenda do cinema Marcello Mastroianni.

No horário das 19h30min, entre os dias 6 e 9 de fevereiro, Meu Bolo Favorito apresenta um retrato sensível sobre o amor e os desafios enfrentados pelas mulheres no Irã. Aos 70 anos, Mahin vive sozinha em Teerã desde a morte do marido e a partida da filha para a Europa. Um chá da tarde com amigas quebra sua rotina solitária e a faz revitalizar sua vida amorosa.

O filme fica em cartaz até o dia 16, mas na próxima semana o horário da sessão muda para as 17h. A classificação indicativa é para maiores de 12 anos.

A segunda estreia da semana é Marcello Mio, um tributo a Marcello Mastroianni e dirigido por Christophe Honoré. Entre os dias 6 e 9 de fevereiro, a sessão é às 17h. De 13 a 16 de fevereiro, às 19h30min.

No longa, Chiara Mastroianni, filha de Mastroianni e Catherine Deneuve, é uma atriz que vive um verão de crise existencial. Insatisfeita com sua vida, ela começa a se questionar sobre sua identidade e, em um momento de desespero, afirma para si mesma que preferiria viver a vida de seu pai, uma lenda do cinema, do que enfrentar a sua realidade. Determinada, Chiara passa a imitar Marcello em tudo: veste-se como ele, adota seu jeito de falar, respira como ele. Sua obsessão é tamanha que, com o tempo, as pessoas ao seu redor começam a entrar nesse jogo, passando a chamá-la de Marcello. A classificação indicativa é para maiores de 14 anos.