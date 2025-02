Filme com direção caxiense conta história inspirada na enchente de 2024 e na imigração ilegal nos EUA

Equipe reunida para gravações na Capela Santa Francisca Xavier Cabrini, anexa ao prédio principal do Campus 8. Paula Cunha / Divulgação

Dois assuntos bastante recentes, a enchente de 2024 no Rio Grande do Sul e a deportação de imigrantes ilegais dos Estados Unidos, estão no enredo de um filme que tem a assinatura de Caxias do Sul. Coiote — em referência àqueles que mediam passagem pelas fronteiras de forma paralela à lei — é o nome do longa, de aproximadamente 1h30min, com previsão de estreia ainda neste ano.

A obra retrata a história de Victor (Miguel Alves, ator de Caxias), uma criança que perdeu tudo no desastre climático e, com a ajuda de um coiote, o Carlito (Tom Pacheco Radevan, ator de Zaandam, na Holanda), sai em busca do reencontro com o pai no país norte-americano. A dupla se une a Pitú (Bramma Bremer, atriz da capital mineira Belo Horizonte), uma amiga de longa data que também anseia por um novo começo.

A direção é de Nando Lemes e grande parte da equipe é caxiense, como ele. As gravações ocorreram, entre dezembro de 2024 e janeiro deste ano, no interior do Campus 8, da Universidade de Caxias do Sul (UCS). Foi o cenário ideal, segundo Lemes, porque parte de Coiote se passa durante a tensão da espera pelo momento certo para atravessar a fronteira México-EUA ilegalmente.

— Gravamos dentro da capela (Santa Francisca Xavier Cabrini) do Campus 8, como se fosse um abrigo. O filme abre contando a história do menino, que está lá com outras pessoas que perderam suas casas — detalha.

O projeto, que conta com financiamento privado de cerca de R$ 300 mil — em parceria com produtoras da Holanda e do México —, nasceu em novembro do ano passado. Lemes revela que, com gravações no Posto Teófilo Schutz, em Rancho Queimado (SC); no Campus 8, em Caxias; e uma pontual em Farroupilha; 80% do longa está capturado. O time volta a se encontrar em junho, em solo mexicano, na Ciudad Juárez, para os encaminhamentos finais em frente às câmeras.

— A reflexão disso tudo é que puxamos um fato real, a enchente no Rio Grande do Sul, que ocasionou muitas vítimas, como causa para um personagem. Vimos no noticiário que foi deportada uma quantidade gigante de pessoas, inclusive brasileiros que vieram como se fossem criminosos para cá. Então, veio muito a calhar a fusão dessa história. É uma forma de conscientizar as pessoas que isso é uma realidade — explica o diretor, que recentemente comandou o filme Primum, O Grande Livro Mágico, disponível na plataforma de streaming Prime Video.

Após a parada na América Central, o cronograma prevê etapas de finalização do projeto, como edição e redublagem, para lançamento oficial entre novembro e dezembro.

— É um prestígio, porque a gente, aqui de Caxias, vai transformar um filme que vai ser colocado em festivais em toda a Europa — vislumbra Lemes.

Ficha Técnica

Produção

Pacheco Producties, com escritor e ator Tom Pacheco Radevan

Foco Produções e Kodama Filmes, de Caxias do Sul, com direção de Nando Lemes

Intelia Films

Atores principais

Tom Pacheco Radevan

Miguel Alves

Bramma Bremer

Coadjuvantes principais

Davi Souza

Ederson Cunha

Carlos Civardi

Direção de Arte

Anna Sgarbi

Direção de Fotografia

Luiza Cioato

Direção de Som

Som Davi

Coordenadora de Edição

Paula Cunha

Direção de Produção