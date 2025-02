Exposição interativa inédita abre nesta quarta-feira no Ponto Coletivo, em Caxias do Sul

Detalhe da montagem da exposição, que inaugura nesta quarta-feira e propõe experiência imersiva Liliane Giordano / Divulgação

Na união de arte e tecnologia, Caxias do Sul recebe a exposição imersiva Arte, tecnologia e interatividade em harmonia até o dia 19, no Ponto Coletivo. Integrando a programação da segunda fase do Caxias Soul Duetos, a mostra foi criada por Samuel Antoniazzi, com curadoria da fotógrafa Liliane Giordano.

Com sensores de presença, que captam os movimentos dos visitantes, as cores, formas e efeitos luminosos se transformam em tempo real, com o movimento das pessoas, tornando cada visitante parte ativa da obra.

— Eu sou engenheiro de formação e já trabalhei com várias exposições artísticas. Sempre fui o cara que trabalhou na engenharia para fazer funcionar as ideias que os artistas tinham. Como exposição, num espaço que as pessoas vão vir só pra ver a mostra, é minha primeira vez — afirma o idealizador, Samuel Antoniazzi.

São cerca de 20 luminárias em formato de tubo, que acendem por inteiro, com tamanhos que variam de cerca de 1 a 2 metros de altura. Com LED RGB digital, estão fixadas verticalmente no chão de uma sala escurecida. Conforme o movimento entre elas, as luzes acendem ou apagam e também mudam de cor. Cores, formas e efeitos luminosos se transformam em tempo real, criando composições únicas que só existem naquele momento.

— A ideia surgiu com alguns outros projetos que eu já tinha feito nesse mesmo sentido para transformar coisas artísticas em interativas. A partir disso veio a ideia de montar uma exposição de luz que conforme as pessoas entram, podem alterar as cores e efeitos. Isso é bem comum em São Paulo e Porto Alegre, a gente quis trazer uma versão pocket para Caxias — explica Antoniazzi.

Junto das luminárias, também há seis fotos impressas em tecido com registros de shows realizados pelo projeto Caxias Soul Duetos, com curadoria da fotógrafa Liliane Giordano. As imagens são dos fotógrafos Edson Pereira e Tatieli Sperry. Todas imagens estão disponíveis com audiodescrição, por meio de um QRCode localizado junto à obra.

A entrada é gratuita. A visitação pode ser realizada de quarta-feira a sábado, das 17h às 23h. O Ponto Coletivo fica na Rua Andrade Neves, 573.

Serviço

O quê: Exposição Arte, tecnologia e interatividade em harmonia, de Samuel Antoniazzi;

Exposição Arte, tecnologia e interatividade em harmonia, de Samuel Antoniazzi; Quando: até o dia 19 de fevereiro, com visitação de quarta-feira a sábado, das 17h às 23h;

até o dia 19 de fevereiro, com visitação de quarta-feira a sábado, das 17h às 23h; Onde: Ponto Coletivo (Rua Andrade Neves, 573)

Ponto Coletivo (Rua Andrade Neves, 573) Ingressos: entrada gratuita.