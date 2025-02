Exposição e documentário celebram os 70 anos de vida de Frei Celso Bordignon, em Caxias do Sul

Frei Celso Bordignon soma 45 anos dedicados à produção artística, ensino e restauro Christian de Lima / Divulgação

Retratos, Silêncios e Cores no Tempo é o nome da exposição que celebra, ao mesmo tempo, a obra e os 70 anos de vida de Frei Celso Bordignon, com abertura nesta sexta-feira, às 18h45min, na Galeria de Artes do Centro de Cultura Ordovás. A coletânea de desenhos e pinturas sintetiza o universo criativo do artista plástico, que tem na temática da fé cristã, em especial a iconografia bizantina, a principal matéria-prima para o seu trabalho.

Com 45 anos dedicados à produção, ao restauro e ao ensino da arte, Frei Celso Bordignon transita por diferentes técnicas, como bico de pena, grafite, lápis de cor, acrílico sobre tela, têmpera ovo sobre madeira e encáustica, entre outras. A exposição busca mostrar as nuances dentro deste percurso marcado pela excelência e pelo rigor de alguém que leva o fazer artístico com a mesma disciplina com que conduz a vida religiosa.

Detalhe da exposição Christian de Lima / Divulgação

- Comemorar os 70 anos de vida (completados em 2024) de Frei Celso não é apenas reconhecer sua contribuição artística, mas também celebrar um compromisso incansável com a história, com o conhecimento e com a sensibilidade. Para Caxias do Sul, sua obra é um patrimônio cultural que inspira, educa e emociona. Para o público, é um testemunho da capacidade que a arte tem de tocar o espírito humano e de nos lembrar que, através do olhar do artista, o mundo pode ser infinitamente mais belo e significativo - salienta o historiador Christian de Lima, curador da exposição e fiel escudeiro de Frei Celso no MusCap.

Antes da visita guiada à exposição, será exibido no Zarabatana Café o documentário Celso: um retrato, um espaço, dirigido por Maikel de Abreu. Em cerca de 30 minutos, o filme traz fragmentos do cotidiano de Frei Celso Bordignon no Convento Imaculada Conceição, onde reside, e no Museu dos Frades Capuchinhos do RS, onde mantém seu atelier e do qual é diretor.

Retratos, Silêncios e Cores no Tempo ficará em cartaz até o dia 9 de março. Também é possível fazer a visitação pela plataforma UAV DIGITAL

NA SALA DE EXPOSIÇÕES