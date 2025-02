Evento literário e gastronômico em São Chico terá a escritora Fernanda Pandolfi como convidada 

O encontro será em torno do Clube do Livro Fê Pandolfi, que conta com cerca de 150 participantes em Porto Alegre , e que já ganhou novos formatos que incentivam a leitura e o debate literário. Reservas para o pacote de hospedagem e evento já podem ser feitas pelo (54) 99991-2890. Os valores variam com o tipo de acomodação. Também há vagas limitadas para não hóspedes.

A programação começará às 18h do dia 4 de abril, com um happy hour de confraternização com drinks, coquetel e um pocket-show de Alex Alano, no salão do Engenho. No sábado, a programação começa à tarde, com um passeio até a Miragem Livraria, uma das mais bonitas do Brasil. O debate sobre o livro (a ser divulgado aos participantes) ocorre à tardinha, seguido de jantar no restaurante da Pousada, o Casa de Babette.