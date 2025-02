Coro Juvenil do Moinho/UCS está com inscrições abertas para novos integrantes

As atividades começam dia 15 de março, no bloco 24 do Campus-Sede da UCS.

Começou o ano para o Coro Juvenil do Moinho/UCS que abriu seleção de novos integrantes . Para participar, é necessário ter idade entre 15 e 30 anos e participar de forma efetiva dos ensaios regulares, apresentações e atividades extras ao longo do ano. Neste ano, está prevista a criação de um novo espetáculo do grupo.

As atividades começam dia 15 de março, das 14h30min às 17h30min, no bloco 24 do Campus-Sede da UCS.



A novidade neste ano é a montagem do Coro Infantojuvenil do Moinho (CIJmo). As inscrições já estão abertas para crianças e adolescentes de nove a 15 anos. Os interessados devem preencher o formulário e comparecer aos ensaios nos dias 13, 20 e 27 de março.