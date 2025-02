Com sessões gratuitas, projeto Cinema Itinerante Acessível exibe filmes brasileiros com acessibilidade 

"Tarsilinha" é um dos filmes selecionados para o projeto. Reprodução / Reprodução

Seis filmes brasileiros exibidos em formato acessível e em sessões gratuitas. Esse é o mote deo projeto Cinema Itinerante Acessível, cuja programação se inicia nesta terça-feira (18) e segue até o dia 14 de março.

As sessões ocorrem no Sesc Caxias do Sul e também em entidades que atendem pessoas com deficiência. Os filmes selecionados são tanto para o público adulto quanto para o infantil.

A iniciativa é da Varsóvia Educação e Cultura, em parceria com o Sesc Caxias. A proposta prevê dispositivos de acessibilidade para que o público com necessidades especiais possa ter opções de lazer cultural. A intenção é atingir um público de 600 pessoas, com foco na comunidade de pessoas com deficiência.

— O objetivo desse projeto é contribuir na garantia de que todas as pessoas, incluindo aquelas com deficiência visual, auditiva, intelectual e física, para que possam desfrutar das obras cinematográficas brasileiras de forma plena. Para isso, os recursos como audiodescrição, legendas descritivas, interpretação em Libras e adaptações cognitivas são fundamentais para esse inclusão — explica o idealizador do projeto, Robinson Cabral.

Entre os títulos selecionados está A Hora da Estrela, de Suzana Amaral, adaptação do livro de Clarice Lispector e vencedor do prêmio de melhor atriz no Festival de Berlin, em 1985. Também estão programados Meu Nome é Daniel e as animações A Ilha dos Ilús, Tarsilinha e A Felicidade das Coisas.

— Essa seleção de filmes destaca a diversidade e a representatividade no cinema brasileiro, abrangendo diferentes gêneros e perspectivas. A escolha desses filmes reforça o compromisso com a democratização do cinema, garantindo que diferentes públicos, incluindo pessoas com deficiência, possam ter acesso a narrativas ricas e diversas — defende.

Nas sessões no Sesc Caxias Sul serão distribuídas vendas para as pessoas que quiserem vivenciar a experiência da audiodescrição para pessoas com deficiência visual.

— Usar uma venda durante uma sessão com audiodescrição permite que pessoas sem deficiência visual experimentem, mesmo que temporariamente, a forma como cegos acessam conteúdos audiovisuais. Isso amplia a empatia, aumentando a compreensão sobre a importância da audiodescrição e das barreiras enfrentadas por pessoas cegas no dia a dia. Essa experiência pode levar a uma valorização maior da acessibilidade e incentivar práticas mais inclusivas na sociedade — destaca Cabral.

As outras sessões terão dispositivos de acessibilidade de acordo com o público de cada instituição. O projeto circulará na Apae, Escola Especial João Prataviera, Escola Helen Keller, Apadev, Inav e A/Rampa (veja a programação completa abaixo).



A produção do Cinema Itinerante Acessível é da Varsóvia Educação e Cultura em Parceria com o Sesc Caxias do Sul e a realização é da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul - Secretaria de Cultura – Lei Paulo Gustavo – Ministério da Cultura – Governo Federal - Brasil, União e Reconstrução.

Confira a programação completa