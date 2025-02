Com cantora norte-americana J.J. Thames, Flores Blues Jazz Festival 2025 anuncia programação

Cantora norte-americana J.J. Thames será responsável pelo show principal do festival. Zé Carlos de Andrade / Divulgação

Entre as 13 atrações que vão compor o line-up do Flores Blues Jazz Festival 2025, que ocorre nos dias 28 e 29 de março, a cantora norte-americana J.J. Thames será responsável pelo show principal. A apresentação será no sábado (29), às 20h30min, no Parque da Vindima Eloy Kunz, em Flores da Cunha.

A programação completa (confira abaixo) foi divulgada nesta sexta-feira (7) pela Associação dos Produtores de Arte e Cultura (Apac) de Flores da Cunha.

O festival contará com bandas de diversas vertentes do blues, jazz e soul music. Entre os destaques estão Jazz Cinnamon, Uiliam Michelon Quarteto, Mo’ Blue, Quarteto New Orleans e Alexandre França Blues Band, acompanhando J.J. Thames.

Os ingressos estão à venda neste link, a R$ 40 por dia ou R$ 70 o passaporte para os dois dias. No dia do evento, os ingressos custarão R$ 50 por dia ou R$ 90 o passaporte. Todos os bilhetes incluem um copo personalizado do festival.

O Flores Blues Jazz Festival é uma realização da Apac de Flores da Cunha, por meio da Lei Rouanet, com o patrocínio da Jopemar, Gin Rocks e Vinícola Galiotto e com o apoio da Prefeitura de Flores da Cunha e do Sicredi.

Programação completa

Sexta-feira, 28 de março

16h45 - Eutanásia (Flores da Cunha)

17h55 - Menega's Blues Band (Flores da Cunha)

19h40 - Uiliam Michelon Quarteto (Vacaria)

21h25 - Quarteto New Orleans (Caxias do Sul)

23h10 - Jazz Cinnamon (Canela)

00h55 - Mo' Blue (Flores da Cunha)

Sábado, 29 de março