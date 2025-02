Cia. Municipal de Dança de Caxias do Sul abre inscrições para seleção de novos bailarinos

Estão abertas as inscrições para a seleção de novos bailarinos para integrar o elenco da Cia. Municipal de Dança de Caxias .

Os interessados têm até o dia 11 de março, às 23h59min, para se inscrever. É necessário enviar um e-mail para ciadedanca@caxias.rs.gov.br, com o assunto: "AUDIÇÃO".

No e-mail, o candidato deve enviar:

O processo seletivo será composto por duas fases. Na primeira, será avaliado o perfil histórico do profissional a partir do material enviado. Os pré-selecionados serão comunicados por e-mail para comparecer à segunda fase.

A etapa final é uma aula prática em dança e uma entrevista com a banca, que ocorrerão no dia 16 de março, na sede da Cia. de Dança, no Centro de Cultura Ordovás. Os candidatos pré-selecionados receberão por e-mail o horário em que deverão comparecer à fase prática.