Carnaval dos goldens ocorre neste domingo em Caxias do Sul 

A 3ª edição do CarnavAU dos Goldens ocorrerá neste domingo (23), a partir das 14h, no Parque de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul. O evento é promovido pelo grupo dos Golden Retriever da Serra Gaúcha em parceria com o Instituto Amar ao Próximo. Com entrada gratuita, a ação é ponto de coleta da campanha de arrecadação de itens escolares novos ou usados em boas condições, que serão distribuídos para crianças em vulnerabilidade social. O item prioritário para doação é mochila.