Baseado em história real, filme rodado em Caxias do Sul traz adoção como tema central

Uma história real inspirou Suzy Menegat e Fábio Vergani a escrever o roteiro de “Por Todos Nós”, filme rodado em Caxias do Sul com previsão para ser lançado em abril. Com direção de Dan Vilarino e uma ficha técnica repleta de nomes conhecidos do audiovisual caxiense (confira no final da matéria), o filme trata da adoção e dos laços de amor que unem vidas a partir deste gesto.