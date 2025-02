Bandas caxienses promovem show para ajudar com tratamento de saúde do músico e produtor Kyiko Martins

Um time de músicos e DJs caxienses irá se reunir na próxima quinta-feira (6), a partir das 20h30min, para um show beneficente na Bier Haus (Rua Tronca, 3068). A iniciativa tem como objetivo contribuir financeiramente com o tratamento contra o câncer pelo qual passa o músico, produtor e sonorizador Kyiko Martins, que está impossibilitado de trabalhar . Os ingressos custam R$ 30, à venda no local, e toda a renda será destinada à ajuda.

Estão confirmadas as participações do duo Rafa Gubert & Tita Sachet, do trio Carol Soul Rock e de integrantes de bandas como Lucille, Hardrockers, Jack Band, Dr. Robert e Carol Soul Rock e All Jazz. A noite ainda terá sets com os DJs Mono, Jaime Rocha e Fernando Machado.